“Come Roma insegna”, il nuovo libro di Manfredi: “Nessuno può vivere senza identità” (Di domenica 4 aprile 2021) “Come Roma insegna”, la nuova opera di Valerio Massimo Manfredi, scritta con la collaborazione del figlio Fabio Emiliano è appena arrivata nelle librerie italiane (Libreria Pienogiorno). Il popolare narratore amatissimo dal pubblico fornisce in questo nuovo libro una riflessione profonda sulla nostra identità, a partire da un lascito perenne: Roma e la visione del mondo continuano ad insegnare molto all’uomo contemporaneo. «La storia è un moto complesso che può cedere al caos. Eppure l’epopea di Roma sa sintetizzare magnificamente una costante del comportamento della specie umana: la pretesa di un mondo migliore». E’ uno dei passi del libro più significativi. Manfredi: ecco quel che ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021) “”, la nuova opera di Valerio Massimo, scritta con la collaborazione del figlio Fabio Emiliano è appena arrivata nelle librerie italiane (Libreria Pienogiorno). Il popolare narratore amatissimo dal pubblico fornisce in questouna riflessione profonda sulla nostra, a partire da un lascito perenne:e la visione del mondo continuano adre molto all’uomo contemporaneo. «La storia è un moto complesso che può cedere al caos. Eppure l’epopea disa sintetizzare magnificamente una costante del comportamento della specie umana: la pretesa di un mondo migliore». E’ uno dei passi delpiù significativi.: ecco quel che ...

