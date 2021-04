COCKTAIL CHIMICO TROVATO NELLE MASCHERINE “Respiriamo agenti cancerogeni | allergeni e microfibre sintetiche”

(Di domenica 4 aprile 2021) Scienziati tedeschi hanno scoperto che indossare determinati tipi diper il viso per lunghi periodi di tempo potrebbe comportare l’inalazione di sostanze chimiche potenzialmente pericolose e microplastiche dannose in profondità nei polmoni. Il professor Michael Braungart, direttore dell’istituto ambientale di Amburgo e co-fondatore del famoso standard ambientale Cradle to Cradle, ha dichiarato a Ecotextile News che proviene da Database Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : COCKTAIL CHIMICO

Agenzia ANSA

Non conosciamo gli effetti di questodi inquinanti gassosi sull'organismo umano. Però ...Fund per avviare subito un biomonitoraggio umano della popolazione residente presso il Polodi ...... per una sorta di festino a base alcolico--sessuale in un appartamento al quartiere ...di questa vicenda che ancora non riesce a trovare una motivazione se non in uno scadentedi ...