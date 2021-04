Clamoroso nella Liga, il Valencia lascia il campo per offese razziste a Diakhaby: partita sospesa (Di domenica 4 aprile 2021) La partita tra Cadice e Valencia, valevole per il 29esimo turno della Liga, è stata momentaneamente sospesa intorno alla mezz'ora di gioco perché il calciatore dei Murciélagos Mouctar Diakhaby ha abbandonato il terreno di gioco per dirigersi negli spogliatoi. Poco prima, il difensore era stato protagonista di uno scontro di gioco con il giocatore del Cadice Juan Cala. Dal contatto aereo tra i due è nato un violento alterco tra i due calciatori. Ad un certo punto, però, Diakhaby ha lasciato il campo per infilarsi nel tunnel che porta negli spogliatoi, per poi essere seguito da tutta la squadra.Il gesto del giocatore sarebbe dovuto ad alcune frasi razziste dette da Cala nel corso del litigio con Diakhaby, e per questo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Latra Cadice e, valevole per il 29esimo turno della, è stata momentaneamenteintorno alla mezz'ora di gioco perché il calciatore dei Murciélagos Mouctarha abbandonato il terreno di gioco per dirigersi negli spogliatoi. Poco prima, il difensore era stato protagonista di uno scontro di gioco con il giocatore del Cadice Juan Cala. Dal contatto aereo tra i due è nato un violento alterco tra i due calciatori. Ad un certo punto, però,hato ilper infilarsi nel tunnel che porta negli spogliatoi, per poi essere seguito da tutta la squadra.Il gesto del giocatore sarebbe dovuto ad alcune frasidette da Cala nel corso del litigio con, e per questo ...

