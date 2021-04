Ciclismo | sorpresa Asgreen al Giro delle Fiandre Van der Poel battuto in volata – VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021), Kasperha vinto il. Van derin. Sesto l’altro favorito van Aert. ROMA – Kasperha vinto ail. Il danese con unaperfetta è riuscito a battere il detentore del titolo e grande favorito Mathieu van der. L’olandese ha pagato proprio negli ultimi metri le fatiche dei chilometri precedenti. #RVVmen A blast of Danish dynamite! @kwins after a thrilling sprint! #RVV21 pic.twitter.com/SDez98ibae— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021 Sul podio anche il campione olimpico Greg van Avermaet, ...

Kasper Asgreen vince a sorpresa il Giro delle Fiandre con una prova di forza sul rettilineo finale ai danni del favoritissimo Mathieu van der Poel (Alpecin - fenix), vincitore della scorsa edizione, sconfitto in volata dal danese della Deceuninck Quickstep. Terzo posto per Van Avermaet.