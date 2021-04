Chiamatemi Anna: la serie tv femminista di cui avevamo bisogno (Di domenica 4 aprile 2021) Anna Shirley è una delle eroine più famose della letteratura mondiale. Adesso la ragazzina dai capelli rossi rivive in una nuova produzione Netflix, che ci dimostra qual è il vero significato della parola femminismo Di recente, si è nuovamente riacceso il dibattito sul tema del femminismo. Proprio a qualche giorno dalla fine del Women’s History Month, in una serie di Instagram stories “l’influencer” (le virgolette sono d’obbligo) Er Faina ha espresso la suo opinione (sbagliata) sul tema del catcalling con le seguenti parole: “Se passa una e vedi du belle gambe e le dici ‘a fantastica…’ per due fischi il catcalling… io non so dove andremo a finire. Se qualcuno te viene la e te tocca, so’ d’accordo con te, ma se uno ti dice a bella…”. Stiamo parlando di una persona che ha un seguito (inspiegabile) di quasi un milione di followers, che si permette ... Leggi su zon (Di domenica 4 aprile 2021)Shirley è una delle eroine più famose della letteratura mondiale. Adesso la ragazzina dai capelli rossi rivive in una nuova produzione Netflix, che ci dimostra qual è il vero significato della parola femminismo Di recente, si è nuovamente riacceso il dibattito sul tema del femminismo. Proprio a qualche giorno dalla fine del Women’s History Month, in unadi Instagram stories “l’influencer” (le virgolette sono d’obbligo) Er Faina ha espresso la suo opinione (sbagliata) sul tema del catcalling con le seguenti parole: “Se passa una e vedi du belle gambe e le dici ‘a fantastica…’ per due fischi il catcalling… io non so dove andremo a finire. Se qualcuno te viene la e te tocca, so’ d’accordo con te, ma se uno ti dice a bella…”. Stiamo parlando di una persona che ha un seguito (inspiegabile) di quasi un milione di followers, che si permette ...

satisxfied : @OnlyAngelx9 aiuto aspetta io ti dico più o meno quelle che ho visto così vediamo quale abbiamo in comune e la sceg… - aacceberr : @sweetsxlarry allora ti consiglio la regina di scacchi o chiamatemi anna - booobear28 : sto riguardando per la millesima volta chiamatemi Anna e vi giuro che sto sclerando. butto billy giù dal balcone. - tvduishere : Ma se l'attrice che fa Winifred non ha superato chiamatemi anna, perché dovrei riuscirci io? - HAAV3ILL4 : @pizzaxvibezz le mie serie preferite sono Dynasty e Outer Banks ma amo anche prison break, euphoria, stranger thing… -