Chi è Fabiana Dadone e cosa pensa della legalizzazione della cannabis (Di domenica 4 aprile 2021) Fabiana Dadone, ministra delle Politiche giovanili, ha ricevuto dal premier Draghi la delega alle politiche contro la droga. La nomina ha scatenato l’ira del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, che sta all’opposizione, ma anche di Forza Italia, che invece fa parte della maggioranza di governo. In materia di droga, infatti, Dadone, deputata del Movimento 5 Stelle, è notoriamente orientata su posizioni antiproibizioniste e si è più volte espressa a favore della legalizzazione della cannabis. Il curriculum di Fabiana Dadone Fabiana Dadone è nata a Cuneo il 12 febbraio 1984. Maturità scientifica, è laureata in ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021), ministra delle Politiche giovanili, ha ricevuto dal premier Draghi la delega alle politiche contro la droga. La nomina ha scatenato l’ira del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, che sta all’opposizione, ma anche di Forza Italia, che invece fa partemaggioranza di governo. In materia di droga, infatti,, deputata del Movimento 5 Stelle, è notoriamente orientata su posizioni antiproibizioniste e si è più volte espressa a favore. Il curriculum diè nata a Cuneo il 12 febbraio 1984. Maturità scientifica, è laureata in ...

Advertising

dmattia_fabiana : RT @oonlygiulia: CHI È CHE HA VINTO LA PROVA DI TIM PER LA TERZA VOLTA? E PERCHÉ PROPRIO LA STELLA REGINA DI #Amici20 ? - dmattia_fabiana : RT @riverpoptate: la celentano ci prova da cinque mesi, ma a chi dobbiamo dire grazie per l’eliminazione di rosa? si, a lei. #Amici20 http… - _FEDERATTA_ : @bionda_fabiana @MarziaStark @suamyguerraa Se presti attenzione agli ultimi secondi della storia si sente una voce… - dmattia_fabiana : RT @vistanno: “Nominiamo chi non è mai stato nominato” Chi nominano x2: Sangiovanni #amici20 - lookatmemyself : @bionda_fabiana L altra voce invece chi era? L hai riconosciuta? -