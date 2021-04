Checco Zalone, gli auguri di Pasqua ai bambini malati, poi aggiunge: "Vaccinatevi tutti" (Di domenica 4 aprile 2021) Checco Zalone ha inviato i suoi auguri di una buona Pasqua a tutti i bambini ricoverati all'ospedale Giovanni XXIII e al Policlinico di Bari e con la consueta ironia ha parlato di vaccini. Checco Zalone ha inviato i suoi auguri di buona Pasqua a tutti i bambini ricoverati all'ospedale Giovanni XXIII e al Policlinico di Bari. Il comico pugliese ha aderito alla campagna social organizzata dall'associazione "Impegno 95" per tutti i piccoli ricoverati. Nella stessa occasione Checco Zalone ha esortato tutti a vaccinarsi, sperando in un'estate più serena. Il pensiero di Checco Zalone è andato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021)ha inviato i suoidi una buonaricoverati all'ospedale Giovanni XXIII e al Policlinico di Bari e con la consueta ironia ha parlato di vaccini.ha inviato i suoidi buonaricoverati all'ospedale Giovanni XXIII e al Policlinico di Bari. Il comico pugliese ha aderito alla campagna social organizzata dall'associazione "Impegno 95" peri piccoli ricoverati. Nella stessa occasioneha esortatoa vaccinarsi, sperando in un'estate più serena. Il pensiero diè andato ...

Advertising

AcciaioMario : RT @max_ronchi: Checco Zalone uno dei finanziatori della ONG di Casarini, noleggiando la nave Mare Jonio per il film Tolo Tolo. Non andrò a… - AlexSanna38 : RT @SecolodItalia1: Anche Checco Zalone finanziava la Ong di Casarini. Nel film Tolo Tolo noleggiata la nave Mare Jonio - LPincia : RT @max_ronchi: Checco Zalone uno dei finanziatori della ONG di Casarini, noleggiando la nave Mare Jonio per il film Tolo Tolo. Non andrò a… - ilpozzoparlante : RT @Libero_official: Spunta anche il nome di Checco Zalone nelle carte dell'inchiesta della procura di Ragusa, che accusa Luca Casarini e a… - LaconicaMente : RT @max_ronchi: Checco Zalone uno dei finanziatori della ONG di Casarini, noleggiando la nave Mare Jonio per il film Tolo Tolo. Non andrò a… -