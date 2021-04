Champions League | gli arbitri di Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund

(Di domenica 4 aprile 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali delle prime due gare valide per l’andata dei quarti di finale di, in programma dopo domani.è stata assegnata al fischietto tedesco Felix Brych, assistenti Borsch e Lupp, con Steieler quarto uffiale. Al VAR Fritz, con Stegemann a coadiuvarlo. Presenze italiane in, con Marco Di Bello designato come VAR, e con Paolo Valeri come AVAR. A dirigere sarà il rumeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dagli assistenti Sovreccitazioni e Gheorghe, con Kovacs quarto ufficiale. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

famaxi73 : @Cuadrado Io ho,tanto l’impressione che alcuni dei tuoi compagni giocano contro la Juve, siamo la squadra che fa pi… - _EvelynDeavor_ : @AlMazza64 @PiLu975 @PasqualeCero I racconti davanti a un bicchiere della finale di Champions League - junews24com : Juve, che beffa: il Porto punge ancora i bianconeri sui social - VIDEO - - cassapronostici : Scommessa pronta Champions League mercoledì 7 aprile 2021 - Mickybit22 : @DottorStrowman2 @Pirichello @milan_corner @NandoPiscopo1 @elliott_il @Teo__Visma In teoria è così, in pratica se a… -

Alla Juve hanno un problema, e non è lo scudetto. La Signora ha vinto nove campionati di fila e uno in più o in meno a questo punto cambia poco. Il grosso guaio è la: la Juve deve fare attenzione perché rischia di non qualificarsi alla prossima edizione. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni ...... a segno 17 volte in 24 partite tra campionato e coppe, ha trovato l'accordo con Maldini e Gazidis, resterà in rossonero, con l'obiettivo (e l'augurio) di poter giocare la prossima. ...A maggior ragione nel caso in cui venga confermato il posto in Champions League. Un nome caldo è quello di Anel Ahmedhodzic del Malmoe: roccioso difensore classe '99 cresciuto nelle giovanili del ...Torino, 4 aprile 2021 - Definire Juventus-Napoli decisiva per la zona Champions League è forse troppo, dato che al termine del campionato mancano ancora da disputare 10 partite per entrambe le squadre ...