Caterina Balivo festeggia la Pasqua con pastiera e tortano spediti dalla mamma Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 aprile 2021)resta a casa per la, anche se può scegliere tra la prima e la seconda ma non potràre con i genitori (). Credeva che sarebbe rimasta anche senzadellae invece la sorpresa è arrivata esi è ritrovata il tavolo pieno di dolci e salati, i classici, quelli della tradizione campana. Uniche le mamme del Sud, che preparano e spediscono e in questo modo le distanze si accorciano. In realtà la conduttrice ammette che non adora lama suo marito sì, poi chesarebbe stata senza il dolce che non manca ma da quando è nata. Ieri ha mostrato lache gli ha spedito Roberto Rinaldini: ...