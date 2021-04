Catania-Viterbese 1-0, il tris di Baldini: “Non guardo la classifica, penso a preparare i playoff” (Di domenica 4 aprile 2021) Tre partite, tre successi, sei gol segnati e uno subito.Nella giornata di ieri, il Catania di mister Baldini ha vinto la sua terza gara di fila. Tre punti che permettono alla compagine etnea di proseguire la sua corsa al quarto posto, nonostante la vittoria del Catanzaro sul Bisceglie. "Continuiamo a non guardare la classifica, piuttosto badiamo a continuare il nostro percorso in vista degli spareggi", ha dichiarato il neo tecnico al termine della sfida contro la Viterbese."Questo successo ha un valore assoluto perché ottenuto contro un avversario che al Massimino non ha mai rinunciato a giocare attaccando a più non posso. Abbiamo contrastato gli attaccanti che sono forti e un centrocampo in cui si è distinto Palermo: sapevo che avrebbero giocato sui nostri errori. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni e ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Tre partite, tre successi, sei gol segnati e uno subito.Nella giornata di ieri, ildi misterha vinto la sua terza gara di fila. Tre punti che permettono alla compagine etnea di proseguire la sua corsa al quarto posto, nonostante la vittoria del Catanzaro sul Bisceglie. "Continuiamo a non guardare la, piuttosto badiamo a continuare il nostro percorso in vista degli spareggi", ha dichiarato il neo tecnico al termine della sfida contro la."Questo successo ha un valore assoluto perché ottenuto contro un avversario che al Massimino non ha mai rinunciato a giocare attaccando a più non posso. Abbiamo contrastato gli attaccanti che sono forti e un centrocampo in cui si è distinto Palermo: sapevo che avrebbero giocato sui nostri errori. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni e ...

