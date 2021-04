Caso di razzismo nella Liga spagnola: il Valencia esce dal campo per gli insulti al suo giocatore Diakhaby (Di domenica 4 aprile 2021) Un brutto Caso di razzismo durante la 29a giornata di Liga, quando durante il match tra Cadiz e Valencia, la squadra ospite ha deciso di uscire dal campo intorno alla mezz'ora di gioco. Il difensore ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Un bruttodidurante la 29a giornata di, quando durante il match tra Cadiz e, la squadra ospite ha deciso di uscire dalintorno alla mezz'ora di gioco. Il difensore ...

Advertising

iINSIDER_ : Dopo il caso Simy della settimana scorsa oggi si ripete la scena stavolta in Spagna incredibile !! #razzismo… - FerAlgaba : RT @ricardorubio44: ???? Cádiz-Valencia viene interrota per un presunto caso di razzismo. Juan Cala sembra abbia detto una frase razzista a D… - ricardorubio44 : ???? Cádiz-Valencia viene interrota per un presunto caso di razzismo. Juan Cala sembra abbia detto una frase razzista… - G0DSXM3NU : @Domecxxvi @BADV4SS @NieQuack @gcfto_okyo @DuRkio0o te sei scemo forte, riesci per caso a fare qualcosa oltre ad us… - guesu126 : @G0DSXM3NU @NieQuack @gcfto_okyo @DuRkio0o @BADV4SS Sei offensiva e razzista contro i coglioni. Quello contro i cri… -