Caso di razzismo in Liga, il Valencia lascia il campo (Di domenica 4 aprile 2021) Episodio di razzismo accaduto in quel di Cadice-Valencia, con la squadra ospite che ha deciso di abbandonare il campo. Ore di alta tensione di sono registrate nella giornata di oggi in Spagna, dove la Liga è scesa in campo anche in questo giorno di Pasqua. Gli animi si sono improvvisamente accesi in quel di Cadice, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

crostaTataTa : @chxliam non ci capisco un cazzo nemmeno io prima qualcun* mi dice che lo hanno accusato di razzismo e violenza ses… - iINSIDER_ : Dopo il caso Simy della settimana scorsa oggi si ripete la scena stavolta in Spagna incredibile !! #razzismo… - FerAlgaba : RT @ricardorubio44: ???? Cádiz-Valencia viene interrota per un presunto caso di razzismo. Juan Cala sembra abbia detto una frase razzista a D… - ricardorubio44 : ???? Cádiz-Valencia viene interrota per un presunto caso di razzismo. Juan Cala sembra abbia detto una frase razzista… - G0DSXM3NU : @Domecxxvi @BADV4SS @NieQuack @gcfto_okyo @DuRkio0o te sei scemo forte, riesci per caso a fare qualcosa oltre ad us… -