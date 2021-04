Caso Denise: mamma, ‘speriamo di trovarla ma siamo cauti’ (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo Caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il Caso procederemo con il Dna”. Sono le parole contenute nell’ultimo audio messaggio di Piera Maggio, trasmesso oggi, domenica 4 aprile, su Canale 5, in esclusiva a “Domenica Live”, condotto da Barbara d’Urso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “La speranza di trovare e riabbracciarenon è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questoandremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà ilprocederemo con il Dna”. Sono le parole contenute nell’ultimo audio messaggio di Piera Maggio, trasmesso oggi, domenica 4 aprile, su Canale 5, in esclusiva a “Domenica Live”, condotto da Barbara d’Urso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

