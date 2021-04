Casertana-Palermo | le pagelle dei quotidiani | Valente è un tuttofare prezioso | Lucca il migliore

(Di domenica 4 aprile 2021) Due a tre. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Pinto".Terzo blitz esterno consecutivo per ildi Giacomo Filippi. Dopo ben ventuno giorni di stop forzato frutto di due partite rinviate contro Monopoli e Foggia, in occasione della sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto lagrazie alle magie di un superlativo Mario Alberto Santana e alla tripletta messa a segno da Lorenzo. La rincorsa ad un posto al sole in zona playoff riparte, dunque, con un successo e rinnovato slancio.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6, Accardi 6.5, Palazzi 6.5, Somma 6.5, Almici 5, Luperini 6, Odjer 6.5, ...

Ilnon sbaglia e vince un'importante appuntamento a Caserta. I maggiori quotidiani premiano Lucca nelle loro pagelle e puniscono Almici per l'espulsione nel finale. Per Il Giornale di Sicilia l'...Ilricomincia da tre '. Sono queste le parole utilizzate da Benedetto Giardina per descrivere l'importante vittoria delnel campo della. I rosa sono protagonisti di un inizio partita quasi devastante , con un uno - due di Lucca nel primo quarto d'ora che mette in bambola i padroni di casa. Ma certi ...Troppo Palermo per la Casertana. Super Lucca firma un tris d’autore. girone c – ai campani rimaneggiati non riesce la rimonta. Questo il titolo del Corriere dello Sport, oggi in edicola. L’articolo di ...Alessandria-Juventus U23 2-0 (primo tempo 1-0). Marcatori: 35' e 72' Eusepi (A). Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini (87' Gazzi), Mustacchio (79' C ...