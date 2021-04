Card. Bassetti saluta Draghi presente alla messa di Pasqua (Di domenica 4 aprile 2021) "Voglio mandare un indirizzo di saluto e assicurare le nostre preghiere al presidente del Consiglio, che è un nostro concittadino": così il presidente della Cei, Card. Gualtiero Bassetti, ha ricordato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) "Voglio mandare un indirizzo di saluto e assicurare le nostre preghiere al presidente del Consiglio, che è un nostro concittadino": così il presidente della Cei,. Gualtiero, ha ricordato ...

Ultime Notizie dalla rete : Card Bassetti Card. Bassetti saluta Draghi presente alla messa di Pasqua "Voglio mandare un indirizzo di saluto e assicurare le nostre preghiere al presidente del Consiglio, che è un nostro concittadino": così il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha ricordato il premier Mario Draghi - che assisteva alla celebrazione eucaristica - nel corso della sua omelia nel duomo di Città della Pieve. "In questo momento chi ha ...

E' una Pasqua di rinascita? "Speriamo". Draghi fra prove di riapertura dell'Italia e contaddizioni: il piano per ripartire Il presidente del Consiglio, in compagnia della moglie Serenella e di due nipotine, assiste alla messa del card. Bassetti, presidente dei vescovi italiani e arcivescovo di Perugia - Città della Pieve,...

Mario Draghi: "È una Pasqua di rinascita? Speriamo" “Speriamo”: così ha risposto il presidente del Consiglio Mario Draghi al cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve dove assiste alla messa officiata dal presidente della Cei, cardinale ...

