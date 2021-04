Carabao Cup | ufficiale | la finale Manchester City-Tottenham avrà 8000 spettatori

(Di domenica 4 aprile 2021) LadiCup trasi giocherà davanti a. Dopo i rumors delle ultime settimane, la notizia è stata ufficializzata dalla EFL. Nel comunicato diramato in mattinata infatti, si apprende che l’incontro, in programma il prossimo 25 aprile a Wembley, è stato inserito come eventonell’ambito del Government’s Events Research Programme. L’obiettivo è quello di raccogliere e confrontare dati in modo da individuare le migliori pratiche per ridurre il più possibile il rischio di diffusione del Covid-19 in eventi di questa portata. SportFace.

DiMarzio : #CarabaoCup, 8.000 tifosi a Wembley come test verso #EURO2020

Una bella notizia per il calcio inglese che potrà preso riabbracciare i fan allo stadio. Per la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham del prossimo 25 aprile, le due squadre potranno contare sul sostegno dei tifosi. Lo ha annunciato la English Football League (EFL) che ha confermato che per la finale di Carabao Cup fra Manchester City e Tottenham sarà garantito l'accesso a Wembley a 8000 tifosi.