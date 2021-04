Cantautrici | Francesca De Fazi e Valeria Crescenzi presentate da Grazia Di Michele

(Di domenica 4 aprile 2021)DEDIDIDIda tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuovenelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA, invitando solo. Di recente, unendosi in trio a ROSSANA CASALE e MARIELLA NAVA, ha incrementato questo impegno nei confronti di ragazze che fanno musica. Così mi sono offerto di ospitarne qualcuna in una diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight. Qualcuna?!? Ogni settimana ce ne sono di nuove, e tutte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cantautrici Francesca

OptiMagazine

...//iitaly.org/node/55876 Il video del brano No Name: CHI E'INCUDINEIncudine ...a De Andrè che l'ha vista esibirsi sul palcoscenico dell'Auditorium Enzo Ferrari con altre......//iitaly.org/node/55876 Il video del brano No Name: CHI Eâ?INCUDINE image.png...Andrè che lâ?ha vista esibirsi sul palcoscenico dellâ?Auditorium Enzo Ferrari con altre...Le prime 5 posizioni sono occupate da altri artisti sanremesi: Madame, seconda con Voce; Francesca Michielin & Fedez ... inutile dire che siamo felicissimi”, hanno fatto sapere i due cantautori.Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, sabato 3 aprile, anche la cantante Francesca Michielin che con Fedez al Festival di Sanremo ha conquistato il second ...