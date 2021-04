CANADA: “GESTAPO FUORI!”, PASTORE INFURIATO CACCIA POLIZIOTTI CHE CERCAVANO DI IRROMPERE PER FERMARE LA PREGHIERA PASQUALE (Di domenica 4 aprile 2021) Un coraggioso PASTORE canadese ha CACCIAto sei agenti di polizia, che tentavano di interrompere il servizio di Pasqua a causa delle restrizioni per il Covid-19, gridando loro ripetutamente “Fuori da questa proprietà”. Un video dello scontro diffuso sui social media mostra gli ufficiali di fronte a un uomo che è ovviamente scontento di vederli. “Per favore, proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 4 aprile 2021) Un coraggiosocanadese hato sei agenti di polizia, che tentavano di interrompere il servizio di Pasqua a causa delle restrizioni per il Covid-19, gridando loro ripetutamente “Fuori da questa proprietà”. Un video dello scontro diffuso sui social media mostra gli ufficiali di fronte a un uomo che è ovviamente scontento di vederli. “Per favore, proviene da Database Italia.

