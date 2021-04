California, riaprono i luna park: le foto (Di domenica 4 aprile 2021) Da un po’ di tempo a questa parte vedere immagini che ritraggono molte persone insieme intente a fare qualcosa è strano. È un sapore di normalità a cui abbiamo un po’ perso l’abitudine. Ecco perché vedere le fotografie delle riaperture dei luna park americani (negli Usa si sono registrati 29,5 milioni di casi Covid e oltre 536mila decessi dall’inizio dell’emergenza) fanno strabuzzare gli occhi, quasi a chiedersi: succede davvero? Perché quella normalità, fatta anche delle domeniche al parco dei divertimenti, sulle montagne russe o in fila per uno zucchero filato sono distanti da noi, oggi. Proprio in quelle ore in cui l’Italia affronta un nuovo lockdown durante i giorni delle festività pasquali. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Da un po’ di tempo a questa parte vedere immagini che ritraggono molte persone insieme intente a fare qualcosa è strano. È un sapore di normalità a cui abbiamo un po’ perso l’abitudine. Ecco perché vedere le fotografie delle riaperture dei luna park americani (negli Usa si sono registrati 29,5 milioni di casi Covid e oltre 536mila decessi dall’inizio dell’emergenza) fanno strabuzzare gli occhi, quasi a chiedersi: succede davvero? Perché quella normalità, fatta anche delle domeniche al parco dei divertimenti, sulle montagne russe o in fila per uno zucchero filato sono distanti da noi, oggi. Proprio in quelle ore in cui l’Italia affronta un nuovo lockdown durante i giorni delle festività pasquali.

Advertising

FedericaJBJ : In America chi è vaccinato o ha fatto un tampone 72 ore prima può andare allo Yankee Stadium, i teatri riaprono, L… - artnewsit : #Covid, in #California riaprono #Disneyland e altri parchi di divertimento - tvbusiness24 : #Covid, in California riaprono i parchi: #Disneyland e #Legoland tra i primi. L’Olanda invece sospende il vaccino A… - laikatornaacasa : @stebellentani Hotel California. You can check out any time you like, but you can never leave. La stanno facendo p… -

Ultime Notizie dalla rete : California riaprono Covid: da Disneyland agli Studios di Hollywood, gli Usa riaprono i parchi a tema La California riapre i parchi a tema e di divertimento , fermi per lunghi mesi a causa della pandemia. Ma non è il solo Stato americano in cui, man mano, si potrà tornare sulle montagne russe: ecco quali ...

Pasqua, negli Usa riaprono e niente mascherina per i vaccinati, Europa resta blindata Per la gioia dei più piccoli, ma non solo, la California riaprirà i parchi di divertimento e a tema, da Disneyland a Legoland, o gli Universal Studios di Hollywood. Gli ingressi dipenderanno dal ...

Covid, in California riaprono Disneyland e altri parchi di divertimento ART News - Agenzia Stampa Tutta l’Ue è blindata invece la California riapre Disneyland La Francia zona rossa per un mese, il coprifuoco dalle 19 Niente gite in Spagna, la Germania scoraggia il turismo ...

Covid: la California riapre Disneyland e altri parchi Da Disneyland a Legoland, la California riapre i parchi a tema e di divertimento, chiusi da quasi un anno a causa della pandemia. Cancelli aperti anche per gli Universal Studios di Hollywood. Si tratt ...

Lariapre i parchi a tema e di divertimento , fermi per lunghi mesi a causa della pandemia. Ma non è il solo Stato americano in cui, man mano, si potrà tornare sulle montagne russe: ecco quali ...Per la gioia dei più piccoli, ma non solo, lariaprirà i parchi di divertimento e a tema, da Disneyland a Legoland, o gli Universal Studios di Hollywood. Gli ingressi dipenderanno dal ...La Francia zona rossa per un mese, il coprifuoco dalle 19 Niente gite in Spagna, la Germania scoraggia il turismo ...Da Disneyland a Legoland, la California riapre i parchi a tema e di divertimento, chiusi da quasi un anno a causa della pandemia. Cancelli aperti anche per gli Universal Studios di Hollywood. Si tratt ...