Calciomercato Napoli | Gudmundsson obiettivo primario per la fascia

(Di domenica 4 aprile 2021) Ilcontinua a seguire. Il terzino svedese è l’per la squadra partenopea. La società campana deve però prestare attenzione alla forte concorrenza di altri club.-Crotone 4-3: azzurri momentaneamente quartipiace ad altri club italiani? Il terzino svedese, milita attualmente nel Groningen, club del campionato olandese. Sono 20 le partite disputate dal giocatore in stagione, arricchite da cinque assist.è un classe 1999 ed ha attirato l’attenzione di parecchi club. Ilinfatti non è l’unico club italiano che ha notato il terzino svedese. Anche l’Atalanta di Gasperini si è mostrata interessata al suo acquisto. La squadra bergamasca infatti, può ...

... l'ennesima delusione della stagione, il pareggio nel derby col Torino, mette sulla graticola il tecnico, chiamato a fare risultato contro il. La società, intanto, smentisce l'ipotesi Max ...... e il pari nel derby col Torino ha reso il match coluno spareggio. Una crisi tecnica e di ... Secondo quanto raccolto da.it, gli spagnoli hanno fatto sapere all'entourage del ...Parole d'elogio da parte di Fabio Caressa per il Napoli di Gennaro Gattuso che sembra essere tornato a brillare e lottare per la Champions. Il Napoli è tornato in piena corsa per la Champions League, ...Ronaldo spinge per lasciare alla Juventus e tornare al Real Madrid. Gli spagnoli non hanno fretta e chiedono di attendere ...