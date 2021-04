Calciomercato Milan – Ecco il budget a disposizione per acquistare Ilicic (Di domenica 4 aprile 2021) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan. Ecco quanto vorrebbe spendere il Milan per acquistare il calciatore dell'Atalanta Josip Ilicic Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021) Le ultime notizie suldelquanto vorrebbe spendere ilperil calciatore dell'Atalanta Josip

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Ecco il budget a disposizione per acquistare #Ilicic - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Top player in saldo? Possibile! Ecco come - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: #Milan rouge. Assolo #Hauge. Se la canta e se le suona da solo -