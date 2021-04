Cake Star pasticcerie napoletane a Milano: vince Eccellenze della Costiera (gallery e streaming) (Di domenica 4 aprile 2021) La puntata di Cake Star: pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a Milano e con protagoniste pasticcerie napoletane, è stata vinta dalla Pasticceria Eccellenze della Costiera, gestita da Salvatore Varriale, non solo pasticceria, ma anche pizzeria, ristorante e “american bar”, in un ambiente ampio ed elegante, che richiama il calore del Sud. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è arrivato così in Lombardia per un viaggio però “partenopeo”. Qui la Pasticceria Sciuscià di Pippo Ciccarelli, la Pasticceria Cafiero di Michele Cafiero e la Pasticceria Eccellenze della Costiera di Salvatore Varriale si sono sfidate ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 aprile 2021) La puntata diin sfida 2021, stagione 4, ambientata ae con protagoniste, è stata vinta dalla Pasticceria, gestita da Salvatore Varriale, non solo pasticceria, ma anche pizzeria, ristorante e “american bar”, in un ambiente ampio ed elegante, che richiama il calore del Sud. Il viaggio tra leitaliane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è arrivato così in Lombardia per un viaggio però “partenopeo”. Qui la Pasticceria Sciuscià di Pippo Ciccarelli, la Pasticceria Cafiero di Michele Cafiero e la Pasticceriadi Salvatore Varriale si sono sfidate ...

Advertising

infoitcultura : 'Cake Star', la pasticceria Cafiero in gara tra le migliori napoletane di Milano e dintorni - cimbolano : Cake Star a Prato per la sfida tra pasticceri Katia e Damiano: 'Pratesi, fuori i cantucci!'. - AlbericoBarberi : @metallo_pesante nemmeno io lol però mi ha sempre fatto ridere anche tipo a Cake Star lo ammetto - SuaViperella : A cake star gareggia la pasticceria Sciuscià e la mia mente vola a Stefy Xuxa Orly. Forse ho un bug nel cervello - _starshineforju : finalmente prossima settimana puntata di cake star dalle mie parti e ho scoperto che una delle pasticcerie in gara… -