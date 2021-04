Cadice-Valencia si ferma al 29?. Diakhaby lascia il campo per insulto razzista (Di domenica 4 aprile 2021) La partita della Liga spagnola Cadice-Valencia è al momento ferma al 36?. Dopo un contrasto di gioco il centrale difensivo del Valencia Diakhaby e Cala del Cadice sono venuti a contatto col difensore ammonito. Ma calmare Diakhaby è un’impresa, il giocatore del Valencia ha lasciato il campo accusando di aver subito degli insulti razzisti da Cala. Dopo un po’ entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi. L’arbitro ha concesso qualche minuto di stop, si dovrebbe riprendere a breve. Foto: Twitter Liga spagnola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) La partita della Liga spagnolaè al momentoal 36?. Dopo un contrasto di gioco il centrale difensivo dele Cala delsono venuti a contatto col difensore ammonito. Ma calmareè un’impresa, il giocatore delhato ilaccusando di aver subito degli insulti razzisti da Cala. Dopo un po’ entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi. L’arbitro ha concesso qualche minuto di stop, si dovrebbe riprendere a breve. Foto: Twitter Liga spagnola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

