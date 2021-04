Cadice-Valencia: presunti insulti razzisti a Diakhaby. Cosa è successo – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Presunto episdio di razzismo in Cadice-Valencia: Diakhaby abbandona il campo alla fine del primo tempo – VIDEO Gara momentaneamente sospesa quella tra Cadice e Valencia in Liga per presunti insulti razzisti al calciatore dei Murcielgaos, Diakhaby. Al 37? scontro verbale con Cala e la decisione di abbandonare il campo. Il Valencia lo segue negli spogliatoi con la gara che viene momentaneamente sospesa. La gara riprende poi con il Valencia in campo senza Diakhaby: al suo posto Guillamon. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga official) Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby 5 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Presunto episdio di razzismo inabbandona il campo alla fine del primo tempo –Gara momentaneamente sospesa quella train Liga peral calciatore dei Murcielgaos,. Al 37? scontro verbale con Cala e la decisione di abbandonare il campo. Illo segue negli spogliatoi con la gara che viene momentaneamente sospesa. La gara riprende poi con ilin campo senza: al suo posto Guillamon. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga official) Nuestro TOTAL APOYO a @5 ...

