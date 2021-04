Cadice-Valencia | Gayà | “Diakhaby ci è rimasto male | ma ci ha chiesto di tornare in campo”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 aprile 2021)è finita 2-1, ma c’è stato un episodio che ha fatto più eco rispetto all’esito finale: gli insulti razzisti ricevuti da Mouctar, giocatore degli ospiti. La partita è stata così sospesa al minuto 30, coi giocatori delche hanno deciso di abbandonare il ilin segno di dissenso per quanto avvenuto. Al termine della partita José Gaya ha commentato quanto accaduto: “ha ricevuto un insulto molto brutto, sono desolato per lui che ci èmolto(il francese si è anche messo a piangere, ndr). Eppure ci hadiin, e lo abbiamo fatto. Ma quello che è successo non va bene”. SportFace.