Bundesliga | Union Berlino-Hertha Berlino | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 aprile 2021) La 27° giornata diha in programma un appuntamento molto acceso: oggi ci sarà la sfida tra, che rappresenta il derby della capitale tedesca. Campionati diversi quelle delle due squadre, l’sta conducendo una stagione sorprendente e molto positiva. La squadra di Fischer si trova al settimo posto in classifica e con una vittoria accorcerebbe sul Bayer Leverkusen, che attualmente occupa il sesto posto, valido per i prossimi preliminari di Europa League. L’, dopo buone stagioni, si trova in una situazione molto complicata. 24 i punti ottenuti e solo una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione: ...