Bundesliga, il Bayern Monaco chiude il discorso Meisterschale: 1-0 in casa del Lipsia e titolo più vicino

Questione Meisterschale definitivamente chiusa in Bundesliga. Nella giornata corrente (la 27a) era in programma il big match tra il Lipsia e il Bayern Monaco, solo una vittoria dei padroni di casa avrebbe riaperto la corsa al titolo. I bavaresi, invece, hanno chiuso la pratica vincendo 1-0 in casa degli uomini guidati da Nagelsmann grazie alla rete siglata nel primo tempo da Goretzka. Un gol di fondamentale importanza per il centrocampista tedesco che consegna di fatto il campionato ai suoi, visto che i punti di vantaggio proprio sul Lipsia secondo adesso sono ben 7 con altrettante gare da disputare.

