Bundesliga, il Bayern avvicina il titolo. Pari nel derby di Berlino

Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco.

Berlino (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale.

Bundesliga, i risultati della ventisettesima giornata

Subito una sorpresa nella ventisettesima giornata. L'Eintracht Francoforte vince in casa del Dortmund. Bene Leverkusen e Wolfsrbug. L'Augsburg vince 2-1 contro l'Hoffenheim. Pari tra Mainz e Bielefeld. Il Bayern avvicina il titolo vincendo in casa del Lipsia. Vittoria del Borussia Monchengladbach contro il ...

