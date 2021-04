Brescia, due bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale (Di domenica 4 aprile 2021) Due bottiglie incendiarie sono state lanciate questa mattina poco dopo le 6 contro la struttura che ospita il centro vaccinale anti-Covid e il centro tamponi di via Morelli a Brescia. Una delle tensostrutture è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Una parte della struttura è stata parzialmente bruciata. Due settimane fa a Roma era stato incendiato il portone d’ingresso dell’Istituto superiore di Sanità. “Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili”, ha aggiunto Del Bono, con le indagini che si focalizzano sul mondo no vax e sull’area anarchica della città. La struttura presa di mira è stata creata grazie ai fondi dei donatori che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Duesono state lanciate questa mattina poco dopo le 6la struttura che ospita ilanti-Covid e iltamponi di via Morelli a. Una delle tensostrutture è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Una parte della struttura è stata parzialmente bruciata. Due settimane fa a Roma era stato incendiato il portone d’ingresso dell’Istituto superiore di Sanità. “Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili”, ha aggiunto Del Bono, con le indagini che si focalizzano sul mondo no vax e sull’area anarchica della città. La struttura presa di mira è stata creata grazie ai fondi dei donatori che ...

