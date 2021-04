Bonus vacanze 2021: come funziona, come richiederlo e strutture aderenti - GUIDA PDF (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco cosa serve per avere il Bonus vacanze 2021. Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco cosa serve per avere il. Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio) ha prorogato al 31 dicembreil termine...

