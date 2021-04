Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di domenica 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a domenica 4 aprile 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, che come di consueto ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata di oggi si registrano 1185 nuovi contagi, 24 morti, 1197 guariti, tamponi molecolari ancora da comunicare, 282 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 1680 (+28) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come di consueto ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 1185 nuovi, 24, 1197, tamponi molecolari ancora da comunicare, 282 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 1680 (+28) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

corona_tweet : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Veneto - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Veneto - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #4aprile - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zero.… - veranuvola : @AvvocatoGuerra L'ultimo bollettino della regione Veneto sui contagi scolastici evidenzia, da gennaio a fine febbra… - VELOSPORT1960 : I dati regione per regione e i numeri della Protezione Civile nei giorni di Pasqua in zona rossa. Numeri e news da… -