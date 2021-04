Bollettino Coronavirus di Domenica 4 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 7,18% (Di domenica 4 aprile 2021) In data 4 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,49% (ieri +0,58%) con 3.668.264 contagiati totali, 2.988.199 dimissioni/guarigioni (+13.511) e 111.030 deceduti (+326); 569.035 infezioni in corso (+4.180). Ricoverati con sintomi -57 (28.432); terapie intensive -11 (3.703) con 195 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 250.933 tamponi totali (ieri 359.214) di cui 155.387 molecolari (ieri 190.264) e 95.546 test rapidi (ieri 168.950) con 84.342 casi testati (ieri 102.873); 18.025 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,18% (ieri 5,91% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,37% (ieri 20,66% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.003; Campania 1.908; Emilia Romagna 1.700; Puglia 1.628; Toscana 1.626; ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,49% (ieri +0,58%) con 3.668.264 contagiati totali, 2.988.199 dimissioni/guarigioni (+13.511) e 111.030 deceduti (+326); 569.035 infezioni in corso (+4.180). Ricoverati con sintomi -57 (28.432); terapie intensive -11 (3.703) con 195 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 250.933totali (ieri 359.214) di cui 155.387 molecolari (ieri 190.264) e 95.546 test rapidi (ieri 168.950) con 84.342 casi testati (ieri 102.873); 18.025(target 4.311);totali 7,18% (ieri 5,91% – target 2%);/casi testati 21,37% (ieri 20,66% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.003; Campania 1.908; Emilia Romagna 1.700; Puglia 1.628; Toscana 1.626; ...

