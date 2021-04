Blocco di Suez, storia della fake news secondo cui alla guida della Ever Given c'era una donna (Di domenica 4 aprile 2021) Marwa Elselehdar è la prima capitana di nave d’Egitto. Il 23 marzo, mentre la portacontainer Ever Given si incagliava nel Canale di Suez facendo tremare il commercio mondiale, era in servizio come primo ufficiale al comando dell’Aida IV al largo di Alessandria, a centinaia di miglia di distanza. Eppure, proprio in quelle ore, sui social network rimbalzava la fake news: la nave era finita in quella posizione assurda per la manovra di una donna, la capitana 29enne Elselehdar. Lo ha scoperto lei stessa mentre consultava le notizie sul suo smartphone: “Sono rimasta scioccata”, racconta alla Bbc, rievocando i rumors che la indicavano come responsabile. Ad alimentare la fake news – ricostruisce il network britannico – sembra sia stato lo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Marwa Elselehdar è la prima capitana di nave d’Egitto. Il 23 marzo, mentre la portacontainersi incagliava nel Canale difacendo tremare il commercio mondiale, era in servizio come primo ufficiale al comando dell’Aida IV al largo di Alessandria, a centinaia di miglia di distanza. Eppure, proprio in quelle ore, sui social network rimbalzava la: la nave era finita in quella posizione assurda per la manovra di una, la capitana 29enne Elselehdar. Lo ha scoperto lei stessa mentre consultava le notizie sul suo smartphone: “Sono rimasta scioccata”, raccontaBbc, rievocando i rumors che la indicavano come responsabile. Ad alimentare la– ricostruisce il network britannico – sembra sia stato lo ...

