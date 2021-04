Belen Rodriguez sposa Antonino Spinalbese? “Matrimonio flash prima della nascita della figlia” | il gossip

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 4 aprile 2021)continua a far parlare di sé. Bellissima come sempre ed in attesasecondogenita, Luna Marie, è innamoratissima del suoche presto diventerà padre per la suavolta.imminente? L’ormai ex parrucchiereè riuscito a fare breccia non solo nel cuore di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.