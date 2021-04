Belen Rodriguez | matrimonio flash con Antonino? Ecco chi potrebbe celebrare

(Di domenica 4 aprile 2021), nozze bis conSpinalbese prima della nascita di sua figlia Luna Marie? l’indiscrezione bombanozzeE’ davvero un periodo d’oro per la show girl. La modella argentina a luglio diventerà mamma per la seconda volta e secondo alcune indiscrezioni sarebbero nell’aria anche delle nozze bis. A lanciare l’indiscrezione bomba il giornalista Roberto Alessi che ha dichiarato testuali parole: “Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sìprima dell’arrivo della loro bambina Luna Marie”.convolano a nozze? Roberto Alessi su Libero ha lanciato un‘indiscrezione davvero clamorosa. A quanto pare, ...

Advertising

peppesava : RT @Ragusanews: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi: l'indiscrezione sul matrimonio - Ragusanews : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi: l'indiscrezione sul matrimonio - itsjenx2 : Ci risparmi i 4 minuti di video che hai fatto l'altro giorno, si, e io mi chiamo Belen Rodriguez ama ?? - IsaeChia : #BelenRodriguez e #AntoninoSpinalbese, fiori d’arancio in arrivo? L’indiscrezione - infoitcultura : Belen Rodriguez, da showgirl ad imprenditrice: nuovo lavoro per l’argentina -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

sarebbe pronta per nuovi Fiori d'arancio? spunta l'indiscrezione e il gossip impazza sul web. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a nozze con il suo amato Antonino ...Lafa miracoli, Veronica Cozzani sta benissimo. Per molti la donna e la showgirl sono due gocce d'acqua, per altri invece? La madre diè irriconoscibile. La figlia la trucca e sembra un'...A quanto pare sono in molti i fan che sono legati a Belen Rodriguez e tra questi è emersa la preoccupazione di uno di loro.Fiori d’arancio in vista per Belen Rodriguez? Belen Rodriguez potrebbe risposarsi molto presto, spunta l’indiscrezione e il gossip impazza sul we. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a n ...