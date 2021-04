Belen: in giro con Santiago in bici (Di domenica 4 aprile 2021) Belen sta sfruttando queste bellissime giornate primaverili per godersi del tempo all’aperto con i suoi affetti più cari. Dopo il pranzetto sul terrazzo con Antonio la showgirl argentina ha deciso di fare una biciclettata insieme al suo piccolo Santiago. La bella Belen in questi ultimi giorni ha deciso di sfruttare le bellissime giornate di sole per trascorrere del tempo all‘aperto con i suoi affetti più cari. Adesso che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021)sta sfruttando queste bellissime giornate primaverili per godersi del tempo all’aperto con i suoi affetti più cari. Dopo il pranzetto sul terrazzo con Antonio la showgirl argentina ha deciso di fare unaclettata insieme al suo piccolo. La bellain questi ultimi giorni ha deciso di sfruttare le bellissime giornate di sole per trascorrere del tempo all‘aperto con i suoi affetti più cari. Adesso che Articolo completo: dal blog SoloDonna

