Beautiful anticipazioni | Brooke litiga con Queen

(Di domenica 4 aprile 2021)- Rena Sofer e Katherine Kelly Lang La separazione tra Ridge (Thorsten Kaye) e(Katherine Kelly Lang) è uno dei temi portanti delle recenti puntate die coinvolge anche gli altri personaggi della soap. Non soltanto i loro figli, che sono stati la principale causa della crisi, ma adesso anche Eric (John McCook), al qualechiederà di allontanare dalle loro vite sia sua moglie Quinn (Rena Sofer) che Shauna (Denise Richards): quest’ultima, infatti, ha baciato Ridge ed è innamorata di lui, spalleggiata ed incoraggiata dall’amica, chedeciderà di affrontare in un’accesa discussione. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021 Ridge e Steffy respingono ...

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #5aprile - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 5 aprile: Brooke e Quinn arrivano alle mani! - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 5 aprile: per Sally si mette male sia sul lavoro che con Wyatt. Hope trova un cadavere -… - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Hope lascia Liam? - infoitcultura : Beautiful anticipazioni americane: tremendo omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

puntatadi lunedì 5 aprile 2021 : Ridge (Thorsten Kaye) decide di confessare a Brooke (Katherine Kelly Lang) di aver condiviso alcuni baci con Shauna (Denise Richards) ...... alle 14.40 circa, ovvero subito dopo la nuova puntata died Il Segreto. Con la chiusura ... Ma cosa sappiamo, al momento, sullee sugli ospiti della nuova puntata di Domenica ...Anticipazioni Beautiful, puntate americane: spoiler episodi stranieri Grandi colpi di scena in arrivo a Beautiful: secondo indiscrezioni provenienti dagli ...Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 5 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, vedremo Sally in seria difficoltà sia sul lavoro, dove teme addirittura il licenziamento, sia in ...