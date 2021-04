Beautiful anticipazioni | Brooke litiga con Queen

(Di domenica 4 aprile 2021)- Rena Sofer e Katherine Kelly Lang La separazione tra Ridge (Thorsten Kaye) e(Katherine Kelly Lang) è uno dei temi portanti delle recenti puntate die coinvolge anche gli altri personaggi della soap. Non soltanto i loro figli, che sono stati la principale causa della crisi, ma adesso anche Eric (John McCook), al qualechiederà di allontanare dalle loro vite sia sua moglie Quinn (Rena Sofer) che Shauna (Denise Richards): quest’ultima, infatti, ha baciato Ridge ed è innamorata di lui, spalleggiata ed incoraggiata dall’amica, chedeciderà di affrontare in un’accesa discussione. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021 Ridge e Steffy respingono ...

zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Wyatt potrebbe decidere di lasciare Sally? Quinn ci spera - #Beautiful #anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2021 - #Beautiful #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 4 al 10 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: BROOKE riapre la guerra contro THOMAS - zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: BROOKE riapre la guerra contro THOMAS - #Beautiful #anticipazioni #americane: -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

USA: BROOKE non crede a THOMAS C'è da dire che Thomas ama ancora Hope e non lo nasconde né alla diretta interessata, né a Brooke e né a Ridge (il quale spera comunque che il ...Leggi anche - >puntata 5 aprile: la rivelazione di Wyatt a Flo La Fuggitiva,prima puntata (5 aprile) Leggi anche - > Il Paradiso delle Signore,...Ma la decisione spetta a Wyatt, che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 6 aprile 2021. Le soap di Canale 5 andranno in ...Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 5 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire ...