Beautiful | anticipazioni americane | BROOKE riapre la guerra contro THOMAS

Leggi su tvsoap

(Di domenica 4 aprile 2021) Non troppo tempo fa, riportandovi ledi, vi avevamo segnalato la tregua cheForrester aveva deciso di stipulare conForrester, arrivando ad ospitarlo in casa a seguito dei problemi di salute che il ragazzo aveva affrontato. La Logan lo aveva fatto con la dovuta cautela, ma era sembrata pronta a riconoscere come il figliastro avesse davvero dato una svolta alla propria vita. Tuttavia i progressi fatti sembrano essere stati vani, specie alla luce della crisi matrimoniale tra Liam e Hope Spencer.desidera che la figlia perdoni il nuovo tradimento extraconiugale del genero, non volendo sentire ragioni: Hope per lei sarà felice solo col giovane Spencer. La difesa ad oltranza mossa dalla Logan nei confronti di Liam è andata di pari ...