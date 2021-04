Beautiful Anticipazioni 5 Aprile 2021 | Ridge e Steffy bocciano Sally La Spectra rischia il licenziamento

(Di domenica 4 aprile 2021) Vediamo lee le Trame didel 5. Nella Puntata in onda su Canale 5, vedremoin seria difficoltà sia sul lavoro, dove teme addirittura il, sia in amore, con una perfida Quinn pronta a tramare contro di lei.

Ledisegnalano che in questi giorni Sally accusa dei sintomi allarmanti . In particolare, la stilista trema e ha le vertigini. A questo punto, decide di fissare un ...... alle 14.40 circa, ovvero subito dopo la nuova puntata died Il Segreto. Con la chiusura ... Ma cosa sappiamo, al momento, sullee sugli ospiti della nuova puntata di Domenica ...Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda l’11 aprile 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che nel pomeriggio di domenica vedremo Beautiful, poi un episodio molto breve de Il ...La Spectra crede che Wyatt la ami ancora e che tornerà da lei dopo che avrà riflettuto. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che in questi giorni Sally accusa dei sintomi allarmanti. In particolare ...