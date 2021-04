Beatrice Venezi | “Chiamatemi direttore d’orchestra | doppia morale inquieta”

(Di domenica 4 aprile 2021) “Sono anni che dico che voglio essere chiamata. Tanto rumore per nulla, parafrasando Shakespeare: pura forma tutto quello che è successo. Mi è parso molto superficiale come atteggiamento, e comunque non l’ho certo fatto per scaldare gli animi”. A parlare, in una lunga intervista al Primato nazionale, il mensile ‘sovranista’ diretto da Adriano Scianca, è, pianista, compositore e, soprattutto,. Una qualifica, quest’ultima, rivendicata fieramente dal palco di Sanremo che ha fatto molto discutere. “Ho notato tante reazioni diverse in base agli interlocutori – dice– Sulle affermazioni delle femministe democratiche, che democratiche evidentemente non sono, ci ho riso sopra. Mi spiace dire che hanno ...

Anche il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il direttore d'orchestra, reduce dalla prestigiosa parentesi sul palco del Festival di Sanremo, non hanno voluto far mancare i loro personali auguri per il 'Busoni Day'. "Un anniversario che è stato davvero ...A far discutere in questi giorni, la più giovane direttrice d'orchestra d'Europa e co - conduttrice della quarta serata del festival di Sanremo, dove ha dichiarato di desiderare per ...A parlare, in una lunga intervista al Primato nazionale, il mensile 'sovranista' diretto da Adriano Scianca, è Beatrice Venezi, pianista, compositore e, soprattutto, direttore d’orchestra. Una ...Il Centro studi musicale di piazza della Vittoria ha ospitato per tutta la giornata un ricco programma di iniziative ...