Bayern Monaco, 'nuovo lavoro' per Neuer: portiere e… aggiusta reti (Di domenica 4 aprile 2021) Il Bayern Monaco ipoteca, con ogni probabilità, l'ennesimo titolo in Bundesliga. Vittoria contro il Lipsia e altro +3 importante in campionato. Ma a far parlare, oltre al successo ottenuto, è un piccolo siparietto avvenuto tra i pali della porta difesa da Manuel Neuer. L'estremo difensore dei campioni in carica, infatti, si è trovato a fare i conti con un buco nella rete...Neuer aggiusta davvero tuttocaption id="attachment 1116913" align="alignnone" width="403" Bayern Monaco Neuer (getty images)/captionEbbene sì, solitamente si trova a mettere pezze sulle lacune difensive dei suoi con interventi fenomenali. Questa volta, invece, Neuer ha dovuto porre rimedio ad un buco nella rete della sua porta. Il portiere del ...

