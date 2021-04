Basket, finale Final Eight Serie B 2021: Piacenza batte Rieti 69-66 e si aggiudica il titolo (Di domenica 4 aprile 2021) La Finale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B 2021 incorona la Bakery Piacenza. Match pazzesco vinto dalla squadra dell’Emilia-Romagna, che supera con il punteggio di 69-66 la Bricofer Real Sebastiani Rieti al termine di una sfida incredibilmente equilibrata. Piacenza si aggiudica il titolo nella coppa nazionale di categoria trascinata da Vico e Perin, rispettivamente 26 e 20 punti a referto. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA CRONACA – Primo tempo molto combattuto che vede le due squadre avanzare punto a punto. Nonostante nessuna delle due compagini riesca ad ottenere un allungo significativo, a restare avanti di una manciata di punti è quasi sempre Rieti. Nella ripresa il copione non ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ladelledi Coppa Italia diincorona la Bakery. Match pazzesco vinto dalla squadra dell’Emilia-Romagna, che supera con il punteggio di 69-66 la Bricofer Real Sebastianial termine di una sfida incredibilmente equilibrata.siilnella coppa nazionale di categoria trascinata da Vico e Perin, rispettivamente 26 e 20 punti a referto. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA CRONACA – Primo tempo molto combattuto che vede le due squadre avanzare punto a punto. Nonostante nessuna delle due compagini riesca ad ottenere un allungo significativo, a restare avanti di una manciata di punti è quasi sempre. Nella ripresa il copione non ...

