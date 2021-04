Basket, Final Eight Serie A2 2021: Napoli vince in finale. Rimontata anche Udine, finisce 80-69 (Di domenica 4 aprile 2021) La GeVi Napoli sembrava in riserva in seguito alla rocambolesca vittoria contro Tortona in semiFinale (rimonta e poi vittoria al supplementare) e dopo essere sprofondata anche a -14 all’interno della Finale contro l’Old Wild West Udine. Invece i campani sono stati autori di un’altra rimonta, guidata dai 26 di Josh Mayo: i friulani lasciano il passo per 80-69, Napoli vince la Coppa Italia Serie A2 2021. Da segnalare tra i partenopei anche tre uomini in doppia cifra: Iannuzzi (12), Uglietti (12) e Marini (10); per Udine, invece, non sono bastati i 16 di Antonutti. CRONACA – (in aggiornamento) Tabellino Napoli: Udine: SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) La GeVisembrava in riserva in seguito alla rocambolesca vittoria contro Tortona in semie (rimonta e poi vittoria al supplementare) e dopo essere sprofondataa -14 all’interno dellae contro l’Old Wild West. Invece i campani sono stati autori di un’altra rimonta, guidata dai 26 di Josh Mayo: i friulani lasciano il passo per 80-69,la Coppa ItaliaA2. Da segnalare tra i partenopeitre uomini in doppia cifra: Iannuzzi (12), Uglietti (12) e Marini (10); per, invece, non sono bastati i 16 di Antonutti. CRONACA – (in aggiornamento) Tabellino: SportFace.

