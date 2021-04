Barcellona | Koeman | «Haaland? Decide il presidente chi comprare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 aprile 2021) Ronald, tecnico del, ha parlato alla vigilia del match contro il Real Valladolid: le sue parole Ronald, tecnico del, ha parlato alla vigilia del match contro il Real Valladolid. Queste le parole sul prossimo mercato dei blaugrana. «Abbiamo sfruttato la pausa per le nazionali per alcuni incontri con ile il suo staff. Per parlare di questa stagione e della prossima, così come accade in tutti i club. In questo momento, però, non parlerò di giocatori che non sono nostri. Non so se sia possibile ingaggiare o meno un grande giocatore. Abbiamo parlato di acquisti, ma è ilcheperché conosce la situazione finanziaria del club. Non sono io a doverlo dire Leggi su Calcionews24.com