Balcani e Serbia | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo | l’italiano Matteo Colangeli nuovo direttore

l'italiano Matteo Colangeli è stato nominato nuovo direttore per la regione dei Balcani occidentali e a capo della Serbia per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Supervisionerà le operazioni della Banca in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, dove opererà.

