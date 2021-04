Atletica | Ruth Chepngetich firma il record mondiale di mezza maratona Trionfo a Istanbul

(Di domenica 4 aprile 2021)hato il nuovodi. La keniana ha completato ladi, corsa in questa domenica di Pasqua, con l’eccezionale tempo di 1h04:02. La 26enne ha migliorato di ben 29 secondi il precedente primato sui 21,097 km, stabilito dall’etiope Ababel Yeshaneh a Ra’s Al-Khaymah il 21 febbraio 2020. La Campionessa del Mondo diè diventata la prima donna a scendere sotto i 61 minuti sui 20 km (1h00:43) e per un paio di secondi non è riuscita a scendere sotto i 64 minuti sulla distanza. I passaggi sono stati davvero mostruosi: 5:07, 30:21, 45:30 (seconda all-time) e la migliore prestazioneal 20esimo ...

la Repubblica

La keniana Ruth Chepngetich correndo in 1 ora 04'02' ha migliorato questa mattina a Istanbul il record mondiale di mezza maratona. L'atleta africana, 26 anni, originaria della Rift Valley, campionessa mondiale ...