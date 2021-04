Atalanta | Ilicic verso l’addio | il Milan prepara l’offerta

(Di domenica 4 aprile 2021) Il rinnovo di Calhanoglu si sta protraendo per le lunghe. Ilsta cercando di tutelarsi in caso di partenza del turco: ideadell’Il rinnovo di Hakan Calhanoglu si sta protraendo per le lunghe. Un’attesa che sta innervosendo la dirigenza del, soprattutto perché in concomitanza con il caso Donnarumma. Il club rossonero intanto sta cercando di tutelarsi in caso di partenza del turco. Josipè il primo nome sulla lista e nel breve periodo potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale all’. Leggi su Calcionews24.com

Il calciomercatoha già bloccato il talento Ahmedhodzic, pronti altri tre colpi in vista dell'estate Con la speranza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, l'ragiona sui prossimi acquisti per rinforzare la sua rosa. Sarebbe già stato bloccato, riporta 'Sky Sport', Anel Ahmedhodzic del Malmoe, 22enne svedese naturalizzato bosniaco. Si tratta di un ...... è rientrato alla base, in Svezia, destando le attenzioni dell'. Cosa succede con, De Roon e Gosens L'obiettivo del club, difensore a parte, è quello di trovare un giocatore che possa ...Ne scrive il Corriere della Sera: i rossoneri sono interessati allo sloveno dell’Atalanta, il cui rapporto con Gasperini non è più idilliaco. Milan, Ilicic nel mirino con la Champions se Calhanoglu ...Il Milan pensa seriamente a Josip Ilicic per la prossima stagione. Ne scrive il Corriere della Sera: i rossoneri sono interessati allo sloveno dell’Atalanta, il cui rapporto con Gasperini non è più ...