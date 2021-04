Atalanta, Gosens: “Avevo l’accordo con lo Schalke ma poi a malincuore è fallito. Ecco il motivo” (Di domenica 4 aprile 2021) E' uno dei perni dell'Atalanta Robin Gosens che la società nerazzurra vorrebbe tenersi a lungo. Tuttavia, il suo grande desiderio è il trasferimento in Bundesliga per giocare con la sua squadra del cuore. E il calciatore tedesco lo ha svelato nella sua biografia come riporta oggi Sport1.de. LO Schalke - Il passaggio allo Schalke voluto da Robin Gosens è fallito quando sembrava tutto fatto. "Ero già d'accordo con lo Schalke per la stagione 2019/20 -ha rivelato Gosens al Bild am Sonntag svelando alcuni capitoli del suo libro - . La richiesta dello Schalke è arrivata durante la festa per la qualificazione alla Champions League con l'Atalanta: "Celebravo il più grande successo nella storia del club nerazzurro e quando ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) E' uno dei perni dell'Robinche la società nerazzurra vorrebbe tenersi a lungo. Tuttavia, il suo grande desiderio è il trasferimento in Bundesliga per giocare con la sua squadra del cuore. E il calciatore tedesco lo ha svelato nella sua biografia come riporta oggi Sport1.de. LO- Il passaggio allovoluto da Robinquando sembrava tutto fatto. "Ero già d'accordo con loper la stagione 2019/20 -ha rivelatoal Bild am Sonntag svelando alcuni capitoli del suo libro - . La richiesta delloè arrivata durante la festa per la qualificazione alla Champions League con l': "Celebravo il più grande successo nella storia del club nerazzurro e quando ...

