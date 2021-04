Asgreen trionfa al Giro delle Fiandre | battuto Van der Poel

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) OUDENNARDE (BELGIO) (ITALPRESS) – Mathieu Van derfallisce la doppietta al, la classica monumento del pavè che, svoltasi nella sua data tradizionale dopo l'edizione 2020 di ottobre, ha regalato emozioni a tinte forti sulle strade belghe. Are e a mettere in bacheca ilnumero 105 è il campione di Danimarca Kasper(Deceuninck-QuickStep), che con uno sprint potente mette il bavaglio proprio all'olandese della Alpecin-Fenix, che non riesce a monetizzare una gara praticamente perfetta. I due, dopo aver tagliato le gambe tra muri e pavè all'altro favorito di giornata, il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), arresosi definitivamente sull'Oude Kwaremont, sono arrivati al traguardo di comune accordo per poi giocarsi il successo allo ...